Governo disponibiliza mais de 20 mil vagas para cursos técnicos

Foram abertas nesta quinta-feira, 4, as inscrições para mais de 20 mil vagas de cursos técnicos de nível médio. Os interessados podem se inscrever através do Portal da Educação, até o dia 14 de julho.

Serão oferecidos 45 cursos nas formas de oferta Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada à Educação de Jovens e Adultos (Proeja Médio) e Subsequente ao Ensino Médio, para os que concluíram o Ensino Médio na rede pública e desejam voltar a estudar. Entre as opções de áreas estão Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Agroecologia, Agropecuária, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Contabilidade, Farmácia, Química, Cozinha, Alimentos, Panificação, Recursos Humanos, Edificações, Desenho da Construção Civil, Rede de Computadores, Secretariado, Conservação e Restauro, Artes Visuais, instrumento Musical, Documentação Musical e Regência.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, as oportunidades são para os Centros Estaduais e Centro Territoriais de Educação Profissional, além de unidades em Salvador e em mais de 97 municípios dos 27 Territórios de Identidade, entre eles estão: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Gandu, Ipiaú, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Barreiras, Seabra, Itaberaba, Serrinha, São Domingos, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Alagoinhas, Macaúbas e Caetité.

Das 20 vagas, 12.510 serão destinadas a cursos na forma de articulação Subsequente ao Ensino Médio. Para isso, os interessados devem acessar o Portal da Educação para a inscrição no sorteio eletrônico. O resultado será divulgado em 16 de julho e os selecionados deverão comparecer às unidades escolares, entre 18 e 19 de julho, para as que se inscreveram e efetuarem a matrícula.

As outras 7.720 vagas são destinadas a cursos na forma de articulação Proeja Médio, voltada para jovens com mais de 18 anos, que concluíram o Ensino Fundamental. Para estas vagas, a matrícula será realizada nas unidades escolares ofertantes de Educação Profissional, com vagas disponíveis em 18 e 19 de julho. No momento da matrícula é necessário apresentar documentos como o original do histórico escolar, originais e cópias de identidade ou certidão de registro civil, CPF e do comprovante de residência.

Em ambos os casos, as aulas terão início no dia 29 de julho.

adblock ativo