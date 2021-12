Governo discute programa de combate ao racismo institucional

Uma reunião entre a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e a Secretaria do Planejamento (Seplan) nesta segunda-feira, 22, discutiu sobre a criação de um programa estadual de combate ao racismo institucional e a promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável de povos e comunidades tradicionais.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, o governo tem buscado promover a integração entre as secretarias para que as políticas públicas sejam mais concretas.

A Seplan, de acordo com a Secom, vem apoiando e dando suporte para a execução dos programas que envolvem a Promoção da Igualdade Racial, como o Novembro Negro e Ouro Negro.

Além da criação do Programa de Combate ao Racismo Institucional, a Sepromi está viabilizando o Edital da Década Afrodescendente.

