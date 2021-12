Governo decreta situação de emergência em três municípios da Bahia

O Governo do Estado da Bahia reconheceu a situação de emergência em três municípios baianos. Os decretos assinados por seus respectivos municípios no mês de julho, foram reconhecidos pelo Governo neste sábado, 10, em publicação do Diário Oficial.

As situações de emergência são reconhecidas nos municípios de Vitória da Conquista e Maetinga, a 581 km de Salvador, por causa da estiagem, enquanto em Ibicaraí, a 353 km da capital baiana, o alerta é para o deslizamento do solo.

No documento é informado que os problemas destas regiões afetam as atividades econômicas e atingem a população. O prazo do decreto é válido por 180 dias. O reconhecimento da emergência por parte do Governo, indica a distribuição de recursos afim de reduzir os impactos destes problemas.

