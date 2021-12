Governo decreta situação de emergência em três cidades por causa da estiagem

O Governo da Bahia homologou o decreto de situação de emergência em três cidades baianas por causa da estiagem, conforme publicação na edição desta terça-feira, 5, do Diário Oficial do Estado.

A medida contempla as cidades de Igaporã, Buritirama e Muquém do São Francisco. Na publicação, o governo justifica o decreto "considerando os danos decorrentes da estiagem que está a afetar as atividades econômicas" dos municípios citados.

Os decretos, conforme a publicação, serão válidos por 180 dias.

