Governo decreta emergência em mais 106 municípios

O governador Rui Costa (PT) assina decreto a ser publicado na edição desta quarta, 15, do Diário Oficial do Estado, que coloca em situação de emergência 106 municípios em razão da estiagem, pelo período de 180 dias (confira a lista abaixo).

Com os outros 115 municípios que já haviam sido homologados pelo governo do estado, a Bahia passa a ter mais da metade dos seus municípios em situação de emergência por estiagem, totalizando 221 cidades.

Os baixos índices pluviométricos registrados nos últimos seis anos, que afetam quase toda a Bahia, foram os critérios do estado para o decreto fundamentado no Art. 1º da Instrução Normativa Nº 02 do Ministério da Integração Nacional.

"A escassez das chuvas tem comprometido a regularidade no fornecimento de água potável e provocado graves prejuízos às atividades produtivas, principalmente à agricultura e à pecuária", diz o texto.

Conforme o decreto, que passou pela análise da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), todos os órgãos estaduais devem participar de ações com o objetivo de buscar soluções para restabelecer a normalidade e preservar o bem-estar da população.

Confira a lista dos 106 novos municípios

Abaíra

America Dourada

Antonio Gonçalves

Aracatu

Barra do Choça

Barra do Mendes

Boa Nova

Bom Jesus da Serra

Boninal

Boquira

Botuporã

Brejões

Brotas de Macaúbas

Brumado

Caetanos

Cafarnaum

Campo Alegre de Lourdes

Canarana

Candeal

Caraibas

Casa Nova

Castro Alves

Caturama

Central

Cipó

Conceição do Almeida

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Érico Cardoso

Fátima

Filadélfia

Feira de Santana

Guanambi

Heliópolis

Iaçú

Ibiassucê

Ibipeba

Ibiquera

Ibitiara

Ibititá

Igaporã

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Itaguaçú da Bahia

Itaquara

Itatim

Itiruçú

Itororó

Ituaçú

Iuiú

Jacaraci

Jacobina

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lagoa Real

Lamarão

Licinio de Almeida

Macaúbas

Maetinga

Malhada

Marcionilio Souza

Milagres

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mulungu do Morro

Muquém do São Francisco

Nova Canaã

Nova Fátima

Nova Redenção

Nova Soure

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmeiras

Paramirim

Pedro Alexandre

Piatã

Pindaí

Piripá

Planalto

Presidente Dutra

Ribeira do Amparo

Rio de Contas

Santa Bárbara

Santa Inês

Sao Felipe

Sao Gabriel

Sao Jose do Jacuipe

Sátiro Dias

Sento Sé

Serrolândia

Souto Soares

Tanque Novo

Tanquinho

Tremedal

Uibai

Urandi

Valente

Várzea da Roca

Várzea do Poco

Wagner

Xique-Xique

