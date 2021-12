Governo dá R$ 8 mil para levar médicos ao interior

O governo do Estado apresentou nesta segunda-feira, 4, os 572 médicos que farão parte do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab). A partir desta terça, 5, eles vão atuar na área de atenção básica à saúde na capital e em 192 cidades do interior.

Os profissionais que atuarem no programa receberão, por mês, uma bolsa de R$ 8 mil, sem carga tributária e custeada integralmente pelo Ministério da Saúde. Além disso, os médicos vão realizar um curso de especialização em saúde da família e terão 10% de pontuação extra na prova de residência.

O Provab foi criado em 2011 para incentivar a ampliação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em áreas de extrema pobreza e periferias das regiões metropolitanas. Populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas também receberão integrantes do programa.

O valor da bolsa, maior que o salário pago a um médico em início de carreira na Bahia, busca atrair profissionais para municípios distantes da capital e que têm dificuldade em preencher as vagas. A pontuação extra nas provas de residência é outro atrativo do programa.

Expectativa - O médico Danilo Ladia, 24, disse que a pontuação extra de 10% na prova de residência foi o principal motivo que o levou a se inscrever no Provab. "Fiz a prova de residência no começo do ano, mas não passei. Espero passar com os pontos extra", afirmou Danilo que vai atuar em Barra do Choça ( município a 524 km de Salvador).

Pelo mesmo motivo, o médico Rodolfo Queiroz, 26, que irá trabalhar em Camaçari, optou por aderir ao programa. "A possibilidade de ampliar os conhecimentos na área também é válida", acrescentou o médico.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, em todo o Estado, mais de 2.800 médicos atuam no Programa Saúde da Família (PSF). Esta atuação representa uma cobertura populacional em torno de 63%. Com os acréscimos de médicos, a expectativa da Sesab é que esta cobertura ultrapasse o percentual de 70%.

De acordo com Solla, Salvador tem a pior cobertura de saúde da família entre todas as capitais do País, com índice inferior a 14%. Com o acréscimo dos 96 médicos à capital, a cobertura deve aumentar para 27%.

Salvador é a cidade que mais recebeu profissionais do programa. Camaçari, com 26, e Alagoinhas, com 20, vêm logo em seguida. "Pretendemos continuar esta ampliação, não só criando novas equipes, mas também suprindo, com o Provab, a ausência de médicos em equipes desfalcadas", disse.

O governador Jaques Wagner elogiou o programa e afirmou que será um aliado da saúde pública. "O Provab supre uma carência de médicos nas regiões de maior dificuldade, de maior concentração de pobreza", afirmou.

Em todo o Brasil, o programa vai acrescentar 4.392 médicos a 1.407 municípios para atuar na atenção básica. O secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mozart Sales, informou que a região Nordeste foi a que mais contou com aumento de médicos. No total, foram 2.494. A região Sudeste é a segunda, com 1.018 profissionais.

Jorge Solla informou ainda que 75% dos profissionais graduaram-se nos dois últimos anos. De acordo com ele, os médicos serão acompanhados por profissionais da Sesab, Escola Estadual de Saúde Pública e Universidade Federal da Bahia (Ufba). "Vamos lançar em breve um edital para contratação de tutores, que vão acompanhar esses médicos", disse Solla.

