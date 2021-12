Governo da Bahia e Marinha se unem para combater manchas de óleo

A Marinha e o Governo da Bahia vão fazer ações conjuntas para combater às manchas de óleo nas praias da Bahia. O comunicado foi feito na manhã deste segunda-feira, 28, em reunião pelo vice-almirante Silva Lima, comandante do 2° Distrito Naval, ao governador em exercício João Leão.

O secretário de Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, e o diretor de Águas do Inema, Eduardo Topázio, também participaram da reunião.

Leão ressaltou a importância da parceria para reforçar os trabalhos de limpeza das praias. "Unir esforços é importante para resolver este desastre ambiental de forma célere. Essa parceria com a Marinha vem contribuir com o trabalho árduo que o Governo da Bahia vem fazendo desde a chegada do óleo em nosso litoral, por meio da dedicação das equipes do Inema e da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Bahia Pesca, entre outros. Ressalto ainda os voluntários da sociedade, que têm participado ativamente das ações", declara o governador em exercício.

A Marinha, Ibama e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compõe o assento de órgãos governamentais da Bahia no Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA-Bahia), do 2° Distrito Naval, teve início no fim de semana.

"Os representantes do Governo estadual vão participar do nosso centro de controle local e isto não colide com o comando unificado que já foi estabelecido. São ações complementares que facilitarão a interlocução com o Governo Federal e as entidades que estão em Brasília", afirma o vice-almirante Silva Lima.

adblock ativo