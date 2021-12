Governo cria grupo para reestruturar Polícia Militar

O Diário Oficial do Estado publicou, neste fim de semana, 4 e 5, o decreto 14.460/2013, que cria um grupo de trabalho para a reestruturação e modernização organizacional da Polícia Militar da Bahia. Segundo o governo, a medida atende a uma reivindicação da categoria.

O grupo de trabalho é formado por representantes as secretarias da Segurança Pública, da Administração e da Casa Civil, além da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Polícia Militar. O objeto, depois da realização de estudos, é a elaboração de uma proposta para a reestruturação da corporação. O grupo terá com um prazo de seis meses para entregar a proposta, em forma de relatório, ao Comitê Executivo do Programa Pacto pela Vida.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, as reuniões periódicas começam logo após a indicação dos representantes, ressaltando que o objetivo desse grupo de trabalho é estabelecer uma atualização do Estatuto da Lei Orgânica da Polícia Militar, "atendendo aos anseios de toda a categoria, incluindo oficiais e praças, e tendo como meta uma polícia mais eficaz e próxima da sociedade".

