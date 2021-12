Governo convoca aprovados no concurso para auditor fiscal

As secretarias da Administração e da Fazenda publicaram nesta quarta-feira, 4, edital de convocação para entrega de documentos pelos candidatos aprovados no concurso para auditor fiscal do Estado. Ao todo, 77 pessoas devem comparecer à Coordenação de Recursos Humanos da Sefaz-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), no período de 09 a 16 de março.

O edital de convocação estará disponível para ser consultado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal do Servidor.

De acordo com a publicação, os candidatos deverão apresentar originais e fotocópias de todos os documentos solicitados em edital. Os aprovados deverão se apresentar no prédio localizado na 2º Avenida do CAB, n° 250, Bloco B, andar térreo (prédio da Seplan), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, dentro do período estipulado.

Na ocasião, os candidatos que se apresentarem com toda a documentação solicitada irão receber ofício para realização de exames pré-admissionais na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, procedimento necessário para a nomeação como servidor público do Estado da Bahia. Quem não comparecer perderá direito à vaga.

Lançado em 2019 pela Saeb e Sefaz-Ba, o concurso preenche vagas para as áreas de Administração, Finanças e Controle Interno, de Tecnologia da Informação e de Administração Tributária. Homologado em 17 de dezembro do ano passado, o concurso tem validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.

