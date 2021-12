Governo convoca 14 delegados e 15 escrivães do concurso de 2013

A nomeação de 14 novos delegados e 15 escrivães na Polícia Civil baiana, foram divulgadas pelo governador Rui Costa nesta terça-feira, 21, por meio das redes sociais. Os convocados foram aprovados no concurso Saeb/PC número 001/2013.

De acordo com o governo, com esta convocação, o total de nomeados deste certame chegará a 676, ultrapassando o número de vagas previsto originalmente no Edital (600). O impacto econômico total na folha de pagamento do Estado será de R$ 54 milhões anuais.

No Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 22, será publicada a relação dos candidatos convocados, os locais e horários em que devem se apresentar, além da relação dos documentos exigidos.

Ainda com informações do governo, o concurso para a Polícia Civil do Estado foi iniciado em 2013, mas sofreu atrasos por causa de recursos judiciais impetrados por candidatos. Depois de passar por todas as etapas do concurso e pelo curso de formação da Polícia Civil, a nomeação dos aprovados também sofreu retardamento em função de o Estado ter ficado legalmente impedido de nomear novos servidores públicos por ter extrapolado o limite prudencial, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Os convocados devem comparecer, no dia 6 de março, à sede da Polícia Civil, situada na Praça 13 de maio, no bairro da Piedade. Delegados devem se apresentar no turno matutino (8h30 às 12h) e escrivães no vespertino (14h às18h). Na oportunidade precisam apresentar documentação exigida no Edital de Convocação.

