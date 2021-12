Governo concede medalhas por contribuição à segurança

O governo do Estado condecorou nesta quarta-feira, 3, 165 autoridades civis e militares com as medalhas do Mérito da Segurança Pública, a Tiradentes e do Magistério Policial. A solenidade foi realizada no auditório do Ministério Público da Bahia, no Centro Administrativo, na noite desta quarta.

Foram agraciados com a Medalha do Mérito da Segurança Pública o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Eserval Rocha; o vice-almirante da Marinha, Luiz Caroli; o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles; o diretor-geral de A TARDE, André Blumberg; entre outras personalidades.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, fez a entrega das peças ao lado do governador em exercício, Otto Alencar. "Agraciamos hoje as pessoas que tiveram um papel importante para o desenvolvimento da segurança pública em nosso estado", disse o secretário.

Reconhecimento

O diretor-geral de A TARDE, André Blumberg, recebeu a medalha das mãos do secretário da Segurança Pública. "Esta é uma condecoração que não é feita a mim pessoalmente, mas ao jornal A TARDE, em reconhecimento ao trabalho que realizamos", destacou Blumberg.

Em discurso, Otto Alencar destacou a importância do jornal, apontado por pesquisa da revista Meio & Mensagem como o veículo impresso mais querido do Nordeste.

