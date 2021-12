Governo chama 465 servidores para explicar acúmulo de cargos

O Governo do Estado convoca 465 servidores estaduais para prestar esclarecimentos sobre acúmulo de cargos públicos. A situação foi identificada durante a operação Miltivínculo, deflagrada em agosto de 2015. Em alguns casos, o funcionário tem até cinco vínculos trabalhistas em municípios do estado, em Sergipe e em empregos públicos federais.

No total, foram encontrados 1.447 servidores com acúmulo de cargos. As convocações foram realizadas por etapas, sendo essa a última fase. Os funcionários devem comparecer ao posto SAC do Shopping Bela Vista, entre 7 e 11 de março. O atendimento é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

É necessário levar uma declaração preenchida com o nome do servidor, matrícula, cargo, função, data de admissão, carga horária total e a sua distribuição semanal, além de documento contendo a frequência dos últimos seis meses assinada e carimbada pela chefia imediata. Também é preciso entregar uma cópia da declaração de acumulação de cargos públicos, preenchida quando ele tomou posse do cargo público.

adblock ativo