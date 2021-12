Governo baiano assume gestão do aeroporto de Caravelas

A Força Aérea Brasileira (FAB) passou para o governo do estado a gestão do aeroporto de Caravelas, cidade a 844 km ao sul de Salvador. Segundo Denisson Oliveira, diretor de Terminais da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), o pleno funcionamento do aeroporto se dará em 2016.

O terminal fica a cerca de 10 km do centro de Caravelas e está interditado desde 2007. Hoje há 80 aeródromos sob a responsabilidade do governo do estado. O orçamento do governo baiano para adequar o terminal às atividades comerciais é de R$ 2,5 milhões.

Para iniciar o funcionamento das rotas comerciais, o governo aguarda homologação do governo federal. Segundo Denisson Oliveira, a previsão é que ainda neste ano as licitações sejam feitas para a seleção da empresa privada responsável.

"Assim que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) nos passar a autorização, e isso leva uns 60 dias, vamos lançar o edital, que leva 90 dias. Depois, temos mais 45 dias para escolha da empresa e edital de concessão aprovado para exploração e administração. Temos exigências a cumprir e, se tudo correr dentro do previsto, em 2016 já estará em operação", reforçou.

Ele disse que a administração será compartilhada com a do aeroporto de Teixeira de Freitas. "Será um edital junto para uma concessão compartilhada. O aeroporto de Teixeira de Freitas já opera com aviação regional e possui requisitos exigidos pela Anac, que podem facilitar a implementação do de Caravelas, como a Brigada de Corpo de Bombeiros já em operação. Ainda não temos segurança para voos das aeronaves e passageiros, estacionamento e área de combustível".

