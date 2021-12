Governo avalia viabilidade econômica da ponte de Itaparica

Enquanto governo e TWB se engalfinham no ferryboat, afinal, a quantas anda o projeto da ponte Salvador-Itaparica?



Vai indo, segundo o secretário Rui Costa (Governo), no seguinte estágio.



O governo encomendou à Desenbahia, ancorado num banco internacional, um estudo para aferir a viabilidade econômica e financeira do projeto, o que deve ficar pronto até o final deste ano, segundo Rui.



- Há duas contas. Uma dita que o governo deve desembolsar R$ 1,5 bilhão para viabilizar o projeto. Outro dita que ele por si só se paga. Queremos mais clareza.

Já está consolidado o modelo a ser adotado de financiamento a criação de um Fundo Imobiliário (pequenos e médios investidores podem, com pequenas quantias, adquirir cotas), a exemplo do que é feito nas grandes cidades com megaempreendimentos.

Diz Rui que está de pé a disposição do governo de pelo menos dar um pontapé inicial nas obras até o fim do mandato de Wagner.

- Assim que o estudo da viabilidade econômica estiver concluído vamos chamar os prefeitos dos municípios que serão diretamente impactados para começar a discutir a adequação dos planos diretores.

A última aposta - Apesar do litígio com o governo, a TWB espera ficar no ferry. Segundo Jaime Rangel, gerente da empresa, o cronograma do verão está mantido. Em outubro está prevista a docagem do ferry Ipuaçu, parado há dois anos, o que possibilitará operar na alta estação com os oito navios.



A aposta da TWB é jogar a briga para o campo jurídico. Como diz Rangel: 'Para não sair com uma mão na frente e outra atrás'.



*informações da coluna Tempo Presente, veiculada diariamente no jornal A TARDE

