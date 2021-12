Governo autorizada recuperação de 83 km de rodovia em Tanque Novo

O governo do estado autorizou neste sábado, 25, a recuperação da rodovia BA-156. A obra beneficiará cerca de 300 mil moradores daregião sudoeste. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, no município de Tanque Novo (distante a 684 km de Salvador).

Ao todo, serão asfaltados 83 quilômetros, desde o entroncamento da BA-152, em Caturama, passando por Botuporã e Tanque Novo, até o entroncamento da BR-430, em Igaporã.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, Rui Costa comentou sobre a importância do investimento na região.

"Nós estamos assinando a ordem de serviço, estamos anunciando R$ 13 milhões para, eu diria, refazer a estrada, já que em alguns trechos o asfalto nem existe mais. Essa é uma estrada de passagem e interligação de vários municípios, e nós vamos, com muito esforço, superando as dificuldades que o Brasil passa", disse o governador, por meio de nota divulgada pela assessoria.

