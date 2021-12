Governo autoriza contenção de encostas em Marechal Rondon

Quando o governador Rui Costa autorizou, nesta segunda-feira, 10, o início das obras de contenção de encostas em Marechal Rondon, a doméstica Edinaura Dias, 43 anos, enxergou a oportunidade de poder voltar para casa, localizada à beira de um barranco na rua Lígia Maria.

O endereço da moradora é um dos que devem ser contemplados pelo Programa de Prevenção de Desastres Naturais do governo federal, que vai investir cerca de R$ 3,8 milhões em intervenções para melhorar a infraestrutura dos habitantes daquele logradouro.

As intervenções preveem a construção de 330 metros de contenção de encostas, ao longo de seis pontos. Além da recuperação de 200 metros de escadarias, pavimentação em uma área de 1.107 m², drenagem do solo e asfaltamento.

Parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as melhorias têm custo total estimado em R$ 156 milhões, destinados a obras em 98 encostas em toda a capital baiana, o que deverá beneficiar cerca de 40 mil pessoas nas áreas de risco até dezembro de 2016.

Ansiosa pela conclusão das obras, dona Edinaura não vê a hora de sair do aluguel no valor de R$ 200 mensais, por um imóvel de quarto e sala, onde vive com duas filhas. "Construí minha casinha com muito sacrifício, à base de pouco dinheiro, mas tive que sair devido ao risco", lamentou a doméstica.

Dique do Cabrito

O governador percorreu a rua que receberá as obras, ouviu pedidos do moradores e anunciou mais do que estava previsto. Segundo ele, um projeto para limpeza do Dique do Cabrito já está sendo elaborado. Essa intervenção incluiria, ainda, ciclovia e calçadão.

"Nossa finalidade principal é prevenir, salvar vidas, pois já houve 22 mortes em Salvador em decorrência das chuvas", disse Rui. "Por onde as obras das encostas passarem, vamos também reurbanizar a área, para trazer qualidade de vida a essas pessoas", garantiu.

Ele também recordou dos tempos em que a família dele, que morava no bairro da Liberdade, era obrigada a sair de casa quando chovia forte. "Sei muito bem o que é correr de casa, de madrugada, com medo de o imóvel cair por causa da chuva forte", revelou o governador.

adblock ativo