Governo autoriza construção do BRT em Feira de Santana

Foi autorizada na manhã desta segunda-feira, 29, o início das obras do BRT (Bus Rapid Transit) de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. O governador Rui Costa junto com o Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, assinaram a ordem de serviço em um evento no bairro Sítio Novo.

De acordo com o governo, o sistema deve ser concluído em janeiro de 2017 e vai beneficiar cerca de 56 mil passageiros que atualmente utilizam o tradicional serviço de ônibus.

O BRT contará com dois corredores o João Durval, com 4,8 quilômetros de extensão, e o Corredor Getúlio Vargas, com 4,45 quilômetros, totalizando 9,25 quilômetros que vão ligar três terminais, também parte do projeto, informa o governo estadual.

Ao todo, 20 ônibus especiais, com acessibilidade, GPS, ar-condicionado e capacidade para atender até cem passageiros, por viagem, vão circular pelos corredores exclusivos. A construção conta com um investimento de aproximadamente R$ 87 milhões, financiados pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Ebenezer Tuy, com a construção do BRT, toda a cidade será interligada. "Já temos os terminais do Norte, Sul e Central. Depois da obra concluída vamos ter mais três, que serão fundamentais para que a acessibilidade melhore em Feira de Santana", explicou.

