Governo aumenta apoio no combate aos incêndios na Chapada

Por causa do aumento do número de incêndios florestais registrados recentemente na região no Parque Nacional da Chapada Diamantina, o governo do estado está dando apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), intensificando as atividades de combate às chamas com algumas ações emergenciais.

Uma aeronave já está à disposição para auxiliar no combate ao fogo na Chapada e estão sendo contratados dois helicópteros air tractor e 50 kits de equipamentos de proteção individual, dois carros com tração 4x4 e um aporte de R$ 20 mil para compra de água e alimentação para os agentes envolvidos no trabalho.

O secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, se reunirá nesta sexta-feira (11), na cidade de Lençóis, com representantes do Ministério Público Estadual, Grupamento de Bombeiros, Brigadistas, e outros órgãos públicos, além da sociedade civil. O objetivo será tratar sobre todas as atividades na região e analisar a melhor maneira de combater e evitar novos incêndios.

