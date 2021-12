Governo assina memorando com empresa chinesa para investimento de R$ 27 bilhões

O Governador do Estado Rui Costa (PT) assinou nesta segunda-feira, 13, em Pequim, um memorando com a empresa chinesa Easteel para investimento na Bahia de U$ 7 bilhões (cerca de R$ 27,8 bi).

O projeto contempla a construção de um parque industrial integrado, composto por siderúrgica, usina de energia e unidades fabris. Também compõem o planejamento da Easteel a revitalização do Porto de Aratu, com aplicação de sua capacidade de movimentação, e a construção de uma cidade inteligente nas proximidades do parque industrial, para trabalhadores da empresa e seus familiares.

Participaram do ato de assinatura em Pequim cerca de 100 pessoas, entre representantes de grupos empresariais chineses e membros do governo chinês.

O projeto deve gerar mais de 30 mil empregos diretos na Bahia.

