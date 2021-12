Governo apresenta projetos para combate ao Aedes aegypti

O combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikunhunya será intensificado na Bahia, segundo o governo do estado. Nove projetos foram apresentados pelo secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, ao ministro da Saúde Marcelo Castro, e ao secretário nacional de Vigilância em Saúde, Antônio Nardi, na manhã desta quarta-feira, 23, em Brasília. Para a implementação desses projetos, serão necessários R$ 47 milhões.



Uma das medidas sugeridas, é a aplicação de um repelente que poderá ser usado em tintas de pintar residências e em peças de roupas. "Queremos imediata aplicação desse projeto. O repelente estará envolvido numa nanopartícula. Poderemos transformar qualquer tipo de peça de roupa numa roupa à prova de mosquito", disse Villas-Boas.

O secretário destacou ainda a parceira que está sendo feita com a Secretaria de Educação da Bahia para desenvolvimento de projetos educacionais contra o Aedes aegypti. Livros, testes recreativos e educacionais para estudantes do ensino básico e fundamental estão incluídos na ação.



Outro projeto apresentado foi a ampliação dos testes rápido para diagnóstico de dengue, chikungunya e, por exclusão, da zika, doença associada ao aumento de casos de microcefalia no país. A intenção é de que com uma única gota de sangue, seja possível a checagem.

adblock ativo