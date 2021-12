Governo apresenta plano de modernização da Polícia Militar

O governador Jaques Wagner apresentou na manhã desta sexta-feira, 11, o plano de reestruturação e modernização organizacional da Polícia Militar, cujo investimento será de R$ 45 milhões por ano.

O detalhamento das novas ações foi realizado durante uma coletiva de imprensa na sede da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, em que participaram ainda o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e o comandante-geral da PM, Alfredo Castro.

Entre os destaques do plano - apresentado à corporação nesta quinta, 10 - estão a emancipação do Corpo de Bombeiros, que passa a ser independente da PM; a concessão de aposentadoria para policiais femininas com 25 anos de serviço efetivo e ampliação do acesso á carreira, com a criação de cargos de cabos, sargentos e subtenentes.

O resultado foi obtido após nove meses de discussões do grupo de trabalho formado por associações de policiais militares e bombeiros, da PM, Casa Civil, Secretaria da Administração, Procuradoria Geral do Estado e Assembleia Legislativa da Bahia.

