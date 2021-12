Governo anuncia três mil bolsas para professores estaduais

Professores da rede estadual de ensino, que já completaram as exigências para aposentadoria voluntária, além de estarem lotados em uma unidade escolar e optado por permanecerem em regência de classe, terão o direito de receber a "Bolsa de Estímulo à Permanência em Atividade de Classe", de R$ 800 ou R$ 1.600 para os que possuem carga horária de 20 e 40 horas, respectivamente.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1º, pelo governador do estado Rui Costa. Para realizarem a solicitação do auxílio, os professores interessados devem procurar a unidade de ensino em que trabalham, um posto do SAC Educação ou ainda se dirigirem às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE). O benefício será pago por dois anos, existindo a possibilidade de prorrogação por mais dois anos, sendo que sobre ele não será incidido contribuição previdenciária. Também não será utilizado para cálculo de aposentadoria e pensão. Para receberem a bolsa, o servidor deve possuir um desempenho individual satisfatório e não possuir em seus registros funcionais mais de seis faltas injustificadas no ano letivo imediatamente anterior ao do início da vantagem.

O setor de Recursos Humanos da Secretaria da Educação apreciará os pedidos e fará a publicação da lista de contemplados no Diário Oficial do Estado (DOE).

adblock ativo