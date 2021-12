Governo anuncia que BA-880 será reaberta no fim de semana

Um trecho da BA-880, no município de Cachoeira, que dá acesso aos distritos Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, que ficou interditado por conta de uma cratera aberta pelas chuvas, deverá ser reaberto no próximo final de semana.

Pelo menos essa é a expectativa do governo erstadual, cuja assessoria de comunicação divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira, 6, informando que "técnicos da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), trabalham no local - que fica sobre um riacho - para entregar a obra finalizada neste fim de semana".

Segundo a nota, o superintendente da SIT, Saulo Pontes, informou que o equipamento existente será substituído. "O gestor explicou que, para minimizar danos à população e acelerar a conclusão da obra, serão utilizados tubos de polietileno de alta densidade (Pead), um material resistente que permite maior rapidez na instalação. Com isso, poderemos concluir a troca do equipamento neste fim de semana".

A área está sinalizada, porém a Seinfra pede aos motoristas que redobrem a atenção e diminuam a velocidade ao passar pela via.

