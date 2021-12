Governador se reúne com lideranças religiosas

O governador Rui Costa sugeriu nesta quarta-feira, 8, que as pastas da Educação, Ressocialização e Desenvolvimento Social contem com a ajuda de diferentes lideranças religiosas para desenvolver programas para a juventude baiana.



A convite do governo, pela primeira vez, representantes do espiritismo, candomblé, catolicismo, judaísmo e das igrejas batista e presbiteriana participaram de uma reunião do Pacto pela Vida, programa estadual cujo objetivo é reduzir índices de violência com ações de prevenção social.



A proposta de Rui Costa é desenvolver três frentes de trabalho que contem com a integração das lideranças religiosas nas escolas, Centrais de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) e em trabalhos comunitários. "Queremos que concepções de vida e modos diferentes de enxergar o mundo sejam levados para dentro da escola, abrir o conhecimento das religiões. Além disso, fazer um trabalho com os presos e nas comunidades", disse.



Ele previu que os trabalhos, sobretudo os debates nas escolas, tenham início ainda neste semestre. O governador ainda afirmou que pretende ampliar o número de Ceapas no estado, de 16 para 21.



Intolerância

Para o presidente da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (Acbantu), tata Raimundo Konmannanjy, este é o início de uma caminhada contra a intolerância religiosa. "Não é suficiente, mas é uma iniciativa para que os jovens conheçam religiões diversas e, com isso, aprendam a respeitar os diferentes", opinou.



Para o secretário-geral do Centro Espírita Caminho da Redenção, João Neves da Rocha, a inclusão do debate religioso pode ajudar a formar o caráter dos estudantes.

"Podemos levar para os meninos uma compreensão melhor da vida, do que é importante para o crescimento deles como pessoa e dar proteção e afago, com esporte e educação integral", acrescentou João da Rocha.



O governador também disse durante o encontro que pretende ampliar as ações sociais das Bases Comunitárias de Segurança. "Reconheço a carência do trabalho social nas Bases Comunitárias de Segurança, mas estou empenhando-me para ampliar as ações, inclusive, com parcerias", disse.

