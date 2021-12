Governador Rui Costa passa mal e é atendido pelo Samu

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), passou mal na manhã desta sexta-feira, 6, e teve de ser atendido por uma ambulância do Samu na cidade de Jequié, onde ele participava de um evento.

Segundo da assessoria da comunicação do governo, Rui Costa teve uma queda na pressão arterial em decorrência do calor que atinge o município. Ele foi atendido pelos médicos do Samu e, em seguida, voltou a participar do evento.

Segundo a assessoria do governo, o governador está bem e não cancelou a agenda na região.

