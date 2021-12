Governador Rui Costa é reempossado em cerimônia na Alba

O governador reeleito, Rui Costa e o vice eleito, João Felipe de Souza Leão tomaram posse do governo da Bahia na tarde desta terça-feira, 01, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O Secretario de comunicação, André Curvello, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório e o Secretario da Casa Civil, Bruno Dauster foram os únicos nomes confirmados no novo governo até o momento.Os demais títulares deverão ser divulgados ao longo do mês de janeiro.

De acordo com Rui, devido ao fato de ser uma governança de continuidade, alterações podem ser feitas a qualquer momento, não apenas nesta terça. "Eu não olho filiação partidária de quem eu eu convido. Eu convido pela minha ótica, que não passa pelo filtro da filiação. "

Quando questionado sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro, Rui disse que não fala em nome de partido e desejou sorte. "O que eu espero do novo presidente do Brasil é que ele cuide do povo brasileiro. Desejo sorte, desejo que as coisas funcionem. Eu sempre torço pelo Brasil, independente do cenário politico".

O governador se declarou contra o porte de armas e ainda se posicionou em defesa dos nordestinos. "Eu sempre serei uma voz ativa, atenta e firme em defesa da Bahia, dos baianos e do nordeste. Não vamos aceitar discriminação contra baianos nem nordestinos, reforçou"

