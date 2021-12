Governador Rui Costa anuncia suspensão de aulas em todo o estado

O governador Rui Costa anunciou na manhã desta quarta-feira, 18, a suspensão das aulas em todas as escolas das redes estadual e privada da Bahia, válida por 30 dias. A decisão foi divulgada durante visita às instalações do Hospital Espanhol, que vai ser transformado em unidade de Campanha para casos mais graves de Covid-19.

Além disto, outra medida anunciada vai afetar a circulação de pessoas nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado, que já têm casos confirmados de infecção pelo coronavírus. A suspensão vale a partir a 0h de sexta-feira, 20, e também afeta o transporte por vans.

"Vamos suspender todo o tipo de transporte público para as qautro cidades com casos confirmados. Na sexta, às 8h, nós começaremos a fiscalização, e não será permitida mais saída de ônibus de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Já no sábado, nós não permitiremos mais chegada de ônibus. Então está suspenso todo o transporte para as quatro cidades com casos confirmados durante 10 dias, como forma de limitar a movimentação de pessoas nestas cidades. Essa suspensão vale, inclusive, para o transporte de vans. A Agerba, Polícia Militar e Polícia Rodoviária vão agir. Os veículos que forem pegos fazendo transporte nestas cidades serão presos e levados para o pátio do Detran ou o quartel da PM", afirma o governador.

Veja o vídeo:

