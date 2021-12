Governador inaugura unidades de segurança em Barreiras

O governador Rui Costa entregou na tarde desta quinta-feira, 20, em Barreiras, no oeste da Bahia, o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) e o Centro Integrado de Comunicação (Cicom).

Os serviços vão unificar as chamadas de emergência de 14 municípios da região, por meio do 190, inclusive para o Corpo de Bombeiros. O equipamento ainda será responsável pelo videomonitoramento de Barreiras. Outros municípios poderão instalar câmeras nas ruas e aderirem à tecnologia.

Rui destacou o reforço que os programas darão à segurança. “Queremos fortalecer a parceria com o comércio local e com a prefeitura de Barreiras. Com certeza, vai aumentar a segurança. O Disep também vai proporcionar uma segurança pública melhor”, afirmou, por mieo de nota da assessoria, Rui Costa.

Os equipamentos receberam um investimento de R$ 5,8 milhões, e oferecem instalações mais modernas para que os servidores tenham melhores condições de trabalho, além de um melhor atendimento ao público.

