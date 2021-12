Governador inaugura obras em Ilhéus e Itabuna

Um gasoduto de 37 km entre Ilhéus e Itabuna foi inaugurado nesta segunda-feira, 9, pelo governador Rui Costa, em visita à cidade de Ilhéus, a 472 km de Salvador.

Operado pela Bahiagás, o gasoduto tem capacidade para escoar até 300 mil m³/dia de gás natural. O produto inicialmente será destinado a indústrias, com previsão de servir ao abastecimento de automóveis até o final do ano.

Na mesma solenidade, o governador assinou a ordem de serviço para construção do Hospital da Costa do Cacau, um investimento de R$ 77,5 milhões. A 1ª etapa da unidade deve funcionar até 2017, atendendo a 27 cidades da região sul, disse o governador.

Leitos

O hospital terá capacidade inicial para 179 leitos, com 30 vagas na UTI. Concluída a 2ª etapa, terá 233 vagas de internação para procedimentos de média e alta complexidade.

Na tarde desta segunda, na cidade de Itabuna, o governador inaugurou as novas instalações da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) no campus Jorge Amado, espaço com capacidade para atender 1.440 alunos nos três turnos.

"Nos últimos anos, passamos de uma para seis universidades federais na Bahia", disse Rui Costa, destacando o esforço do governo para descentralizar investimentos e riquezas no estado.

Ainda em Itabuna, o governador assinou a ordem de serviço para a construção da barragem do rio Colônia, que vai regularizar o abastecimento de água nas cidades de Itabuna e Itapé.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) está na condução do projeto, que prevê recursos da ordem de R$ 109.770.000, oriundos do estado e governo federal.

Para o secretário da pasta, Cássio Peixoto, além de funcionar como reservatório regional por um período de pelo menos 30 anos, a barragem permitirá a contenção de cheias, diluição de efluentes e perenização dos rios Colônia e Cachoeira nos trechos em territórios de Itapé, Itabuna e Ilhéus.

"O projeto vai beneficiar mais de 200 mil pessoas e dar mais controle às enchentes do Rio Cachoeira, que inundam Itabuna", disse.

