Governador inaugura novas dependências de centro de educação profissional

Novas dependências do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) foram entregues nesta quarta-feira (21) na unidade da Bacia do Jacuípe, no município de (a 60km de Salvador). A obra teve um custo de R$ 1,2 milhão.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo do Estado, a unidade recebeu novos laboratórios de informática, enfermagem, análises clínicas e uma Fábrica Escola do Couro, para capacitar os alunos em modelagem, corte e costura de peças como bolsas, sapatos e carteiras.

O governador Rui Costa participou do evento e sugeriu ao secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, a criação de um curso de design de produtos, para agregar mais uma função aos alunos que já estão aprendendo a manusear o couro.

Outras entregas

A cidade também recebeu ainda uma ambulância e também um trator com implementos agrícolas, que será destinado à comunidade Kolping, da localidade de Coração de Maria. Também foi distribuído 727 títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), para pequenos proprietários de terra do município.

Fábrica Escola do Couro capacita alunos a trabalharem com peças como bolsas, sapatos e carteira

