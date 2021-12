Governador entrega reforma e ampliação de hospital em Amargosa

O governador Rui Costa entregou neste sábado, 19, a reforma do Hospital Municipal de Amargosa, Centro-Sul baiano, no aniversário da cidade. Outras reformas foram entregues e anúncios para a área da educação, saneamento básico e infraestrutura também foram feitos na ocasião.

De acordo com o gestor estadual, com a ampliação e contando com novos equipamentos, como tomógrafo, a unidade hospitalar, que recebeu investimento de aproximadamente R$10 milhões, será capaz de realizar cirurgias de alta complexidade. “Os equipamentos já estão comprados e vão chegar aqui em breve”, disse Rui Costa, por meio de nota divulgada pela assessoria.

Ele também entregou a reforma do Ginásio Poliesportivo, que contou com investimento de R$700 mil, assim como anunciou a do espaço Colaborar, que visa fomentar o empreendedorismo e contou com R$40 mil de investimento, faz parte o programa de Requalificação dos Centros Digitais de Cidadania, além de ter entregue duas pontes no distrito de Brejões, na zona rural da cidade, com investimento cerca de R$ 1,2 milhão.

Ao inaugurar iluminação pública municipal, com investimento de R$300 mil, Rui anunciou que será feita a construção de duas escolas estaduais, incluindo um complexo esportivo e cultural. Ele também informou investimento em saneamento básico, na reforma do Mercado Municipal e na construção de uma praça no distrito de Corta Mão.

“Serão mais duas novas escolas. Uma escola é um complexo poliesportivo na sede, que vai reunir duas escolas que existem atualmente. E o Cetep, que já possui uma piscina reformada, vai receber uma quadra reformada e um campo, e nós vamos entrar com um bloco novo de salas de aulas”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ainda conforme nota divulgada pela assessoria.

