Governador entrega contenção de encosta em rua onde cresceu

Com investimento de R$ 1,5 milhão, as obras de contenção de encostas das ruas Major Cunha Matos e São Domingos, na Liberdade, foram entregues na manhã do sábado, 15, pelo governador Rui Costa. O momento também foi marcado pela assinatura da ordem de serviço para requalificação do bairro.

O projeto inclui obras de pavimentação e recuperação das calçadas em 26 ruas da Liberdade., somando um investimento de mais R$ 4,6 milhões.

Para a contenção da encosta foi construído um painel de 1.476 m² em solo grampeado e implantado um amplo sistema de drenagem. O local ganhou ainda uma praça com equipamentos de ginástica e parque infantil.

“Eu sou o que sou graças a essa comunidade. Por onde eu passo, eu conto a minha experiência de vida, como cresci aqui nesta rua. Quando vim morar aqui, não tinha água, luz e a terra corria sempre. Minha vida aqui, que me deu coragem e resistência para transformar isso tudo e vamos continuar investindo”, frisou Rui.

As construções na Liberdade integram o lote 3 do projeto formado ainda pelos bairros da Saúde, parte do Santo Antônio Além do Carmo, Barris e Tororó. Um total de 118 ruas estão sendo beneficiadas nesta região, com investimento de R$ 30,3 milhões.

Bem próxima da Major Cunha, a Rua São José recebe intervenção semelhante. De acordo com o presidente da Conder, Sérgio Silva, é a maior obra de contenção em andamento em Salvador.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Carneiro

