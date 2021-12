Governador entrega 98 ônibus escolares em Feira de Santana

Estudantes da zona rural de 97 municípios baianos ganharam 98 novos ônibus escolares nesta segunda-feira, 16. Os veículos foram entregues esta manhã pelo governador Rui Costa. A solenidade de entrega, que contou com a presença de 76 prefeitos, foi realizada em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), no pátio do Departamento de Infraestrutura e Transportes da Bahia (Derba), onde também foram distribuídos 152.840 quilos de sementes para agricultores de 17 municípios do Portal do Sertão.



Sobre as sementes distribuídas, o governador anunciou que serão distribuídos um total de R$ 10 milhões em sementes para todo o estado, beneficiando 296 municípios de 18 territórios de identidade, contemplando 137,5 mil agricultores familiares.





adblock ativo