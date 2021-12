Governador entrega 255 títulos de terra a agricultores

O governador Rui Costa entregou 255 títulos de terra nesta sexta-feira, 11, para agricultores do município de Riachão do Jacuípe (a 183 Km de Salvador) e região, além de ter assinado ordem de serviço para a implantação de 3,2 mil novas cisternas na região.

Ainda durante a solenidade, foram entregues 14 veículos novos destinados às secretarias de agricultura da região. A iniciativa integra o Programa de Infraestrutura (Proinf) da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Segundo o governo, a intenção é que os técnicos destes órgãos utilizem os carros para dar suporte à agricultura familiar.

Veículos entregue durante o evento. (Foto: Manu Dias | GOVBA | Divulgação)

Rui disse que investir na agricultura familiar gera mais empregos tanto no campo como nas grandes cidades. "Quanto melhor estiver a agricultura familiar, o comércio [nas cidades] vende mais, gera mais empregos. Se esta gente [do campo] começar a produzir mais, a cidade também vai melhorar. Não faz sentido a Bahia ainda importar ovos de galinha, leite e frango de outros estados. Nossa meta é botar o povo do campo para produzir e ganhar mais dinheiro", afirmou.

Também no evento foi entregue uma placa à prefeitura da cidade, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), que representa a universalização do acesso à água, com a entrega de 1.296 cisternas para residências da zona rural, cinco para unidades públicas de ensino e uma para unidade de saúde.

