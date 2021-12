Governador assina ordem de serviço para obra em estrada

Com a assinatura da ordem de serviço para obra de recuperação de 32 quilômetros da rodovia BA-400, nesta quinta-feira, 6, em Cardeal da Silva (a 277 km de Salvador), motoristas terão estrada boa de acesso à Linha Verde, à altura de Palame, Baixios e Boa Vista.

Além da população de Cardeal da Silva, serão beneficiados moradores de Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada e Itanagra. A rodovia era um antigo pleito regional, não apenas para facilitar o deslocamento para o litoral, mas para comerciantes e produtores rurais escoarem a produção.

Segundo o governador Rui Costa, a estrada é importante para o desenvolvimento socioeconômico regional, facilitando ações nas áreas de educação e saúde. “Será um incentivo para que mais baianos possam desfrutar do lazer, proporcionado pelas belas praias que temos no estado”, disse Rui.

A obra, cujo processo de licitação teve início em 2016, está orçada em R$ 16,38 milhões, com recursos do estado. Conforme Rui Costa, também a entrada de Cardeal da Silva, que não estava no projeto inicial, será recuperada.

Moradores

Entre os moradores, o clima é de esperança em melhores dias. “Esta estrada é o acesso mais rápido para a Linha Verde de toda a região”, afirmou o comerciário Rafael Ferreira. Para ele, isso indica que o movimento vai aumentar na cidade. “O comércio melhora, gera recursos e o dinheiro começa a circular”, disse o morador.

