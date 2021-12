Governador assina autorização para recuperação da BA-335

No último sábado (10), o governador Rui Costa esteve em Pilão Arcado, 740 Km da capital, no norte da Bahia, onde assinou ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação da BA-335.

As obras, devem começar a ser executadas ainda nos próximos dias. As intervenções serão realizadas no trecho 56 quilômetros que liga Pilão Arcado à Lagoa do Padre, beneficiando cerca de150 mil habitantes da região. Na via, na qual circulam 320 veículos por dia, serão aplicados mais de R$ 13 milhões.

"Esse é um investimento importante. Com a recuperação da estrada, promovemos segurança para a população da região. Além disso, assinamos apoio a projetos, associações e cooperativas de agricultura familiar. Ao todo, o investimento em água, estrada e agricultura chega a R$ 23 milhões. Portanto, é garantia de mais recursos e desenvolvimento para Pilão Arcado. O trabalho não para", afirmou Rui.

