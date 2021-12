Governador anuncia convocação de novos delegados e escrivães

O governador Rui Costa vai nomear 51 novos delegados e escrivães para a Polícia Civil baiana. Os novos servidores foram aprovados no concurso público realizado em 2013 e que contemplou vagas para as carreiras de delegado, investigador e escrivão de polícia. O anúncio foi pelo governado nesta terça-feira, 6, pelo Twitter.

"Com mais essas nomeações para a Polícia Civil baiana, o governo do Estado confirma o seu compromisso em garantir mais segurança para a população, ao mesmo tempo em que mostra o seu comprometimento em ampliar as oportunidades de trabalho para aqueles que investiram no aprimoramento profissional”, disse o governador Rui Costa.

A nomeação será publicada nesta quarta, 7, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento a ser publicado traz os nomes dos 35 candidatos aprovados para o cargo de delegado e dos 16 direcionados à função de escrivão.

Em novembro deste ano, o Governo do Estado nomeou 65 aprovados no concurso para peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda na área da segurança pública, foram 411 agentes penitenciários nomeados em 2016.

adblock ativo