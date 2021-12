Golfinho é resgatado por equipe do Inema em Maraú

Um golfinho da espécie Stenella clymene foi encontrado encalhado na praia do Patizeiro, em Itacaré, no sul da Bahia, na última terça-feira, 15, e foi devolvido ao mar com a ajuda de locais. No dia seguinte, quarta-feira, 16, macho adulto encalhou novamente no Rio Piracanga, em Maraú, a 250 km de Salvador, e foi resgatado por técnicos da equipe de fauna da Unidade Regional Sul do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O golfinho foi atendido pelos técnicos Maria Luiza de Deus e Hermann Rehem, além da médica veterinária voluntária, Dra. Joana Ikeda.

O resgate, que durou 12 horas, também contou com a participação da bióloga Stella Tomás, do projeto Txaitaruga, e de moradores da comunidade Piracanga.

De acordo com o Inema, trata-se de uma espécie de golfinho oceânica, que habita as águas temperadas do Oceano Atlântico. O animal estava muito debilitado, com uma possível pneumonia e apresentava algumas mordidas de tubarão charuto. Ele foi medicado e levado para um tanque para receber tratamento.

