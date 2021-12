Gol inicia voos para o aeroporto de Vitória da Conquista

Inaugurado no dia 23 de julho, o Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, recebeu nesta quinta-feira, 8, a companhia Gol Linhas Aéreas, que realizou seus primeiros trabalhos no mais novo campo de aviação do estado. Até o momento, a Bahia conta com operações aéreas para Salvador, Porto Seguro e Ilhéus.

Os primeiros trajetos foram realizados entre o aeroporto baiano e o de Guarulhos, em São Paulo. Os voos regulares para a cidade de Vitória da Conquista serão realizados com Boeings 737, que são aviões com maior capacidade a operar com até 138 passageiros.

