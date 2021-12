Gilberto Gil é homenageado pelo bloco Filhos de Gandhy

O desfile do bloco Filhos de Gandhy, na tarde deste domingo, 26, conta com uma presença mais que especial. Trata-se de Gilberto Gilberto, que é o homenageado da agremiação este ano. E o artista fez questão de estar presente.

O desfile do Filhos de Gandhy começou na sede do bloco, no Pelourinho e segue em direção ao Campo Grande, onde eles vão formar o clássico tapete branco da paz.

