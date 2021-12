GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

O Grupo Gay da Bahia (GGB) realiza em setembro a 16ª Celebração do Orgulho LGBTTQAI da Bahia, considerado um dos mais importantes eventos deste público do calendário nacional. O evento premia empresas, personalidades e órgãos públicos que promoveram a cultura e direitos dos LGBTTQIA em 2016 e primeiro semestre de 2017.

De acordo com o GGB, o Prêmio de Honra ao Mérito Cultural LGBTTQIA, instituído em 2009, será entregue às empresas reconhecidas nacionalmente e que inovaram em suas ações voltadas à diversidade.

A divulgação dos nomes dos homenageados faz parte das celebrações do dia 28 de Junho, Dia Internacional do Orgulho Gay. Porém, a honraria só será entregue no dia 10 de setembro, partir das 11h, na Praça do Campo Grande, centro de Salvador. A organização do evento estima a participação de 10 trios elétricos.

"Essas empresas se posicionando, mostra que o mundo está mudando para melhor, mais inclusivo”, revela Marcelo Cerqueira, presidente do GGB, reforçando ainda a importância das mídias sociais nessa transformação.

A edição do evento neste ano apresenta também novos conceitos. Abandona o termo “Parada LGBT” e adere à "celebração", com o objetivo de evidenciar a festa com um teor de protesto, música, dança, outdoors, e a expressão do corpo como manifestação. Outra novidade é a utilização do termo “LGBT”, adotado em 2016, que agora passa a ser associado com letras “TQIA” formando a sigla LGBTTQIA, que significa (Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexual e assexual. "São identidades pós-modernas que reivindicam espaços dentro e fora do movimento”, explica Cerqueira.

Conheça os agraciados

Prefeitura de Salvador

A Prefeitura Municipal de Salvador receberá o Mérito Cultural pela realização de um vídeo institucional sobre o Dia da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29 de Janeiro. Com uma narrativa inusitada e cheia de ilustrações, o governo municipal contou a história de Théo Meireles, militante da causa LGBT e estagiário de jornalismo na Prefeitura. O vídeo autobiográfico ganhou a simpatia de milhares de internautas e despertou a consciência sobre o significado de ser trans no Brasil. A verdadeira identidade do estagiário é revelada de forma lúdica, educativa e humanizando uma discussão tão cheia de preconceitos.

Da Redação

GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Cerveja Skol

No rol de marcas celebradas com o troféu está a cervejaria Skol, patrocinadora de um dos mais impactantes e mais emocionantes vídeos das redes sociais em 2017, tendo merecido centenas de milhares de visualizações. Criado pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, produzido pela Conspiração Filmes e com trilha da LOUD, o vídeo “Estrada” foi o posicionamento da marca sobre o Dia do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho. Assim, a Cerveja Skol reforçou seu abraço à diversidade e o compromisso em contribuir para elevar e amplificar o debate sobre o caminho de respeito às diferenças.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo receberá o prêmio pela campanha “Dicas para atender bem turistas LGBT durante a Feira Internacional de Turismo de Gramado, Festuris”. A publicação, disponível nos formatos impresso e online, disponibilizou informações sobre legalidade, conceitos básicos e dicas de como atender bem. Entre os conceitos tratados no guia estão a diferença entre identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual.

Foram produzidos 19 mil exemplares, distribuídos entre as secretarias estaduais e municipais de turismo. Os turistas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) representam 10% dos viajantes no mundo e movimentam 15% do faturamento do setor. Os dados são da Organização Mundial no Turismo (OMT) mostram a importância desse segmento para o mercado turístico mundial.

Avon

Com a campanha “Sinta na pele”, a Avon invadiu as redes sociais com um vídeo para celebrar o Dia do Orgulho LGBTI, reunindo nomes da música brasileira para celebrar a diversidade e reforçar o posicionamento da marca. O conteúdo, que divulga o produto BB Cream Matte de Avon ColorTrend, retrata os artistas Liniker, Tássia Reis e As Bahias e a Cozinha Mineira, membros do projeto Salada de Frutas, ao ressaltar a versatilidade do produto. A criação foi feita pela agência Mutato.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Ministério da Saúde

Com a campanha “Cuidar bem da saúde de cada um. Faz bem para todos. Faz bem para o Brasil”, o Ministério da Saúde surpreendeu durante a 3ª

Conferência de Políticas Públicas de Direitos Humanos de LGBT, em Brasília. A campanha teve como foco na saúde integral, atendimento humanizado e respeito para homens gays e bissexuais. O objetivo foi informar e conscientizar toda a sociedade, bem como profissionais de saúde, trabalhadores e gestores do SUS sobre garantias ao atendimento, sem discriminação, considerando as especificidades de saúde dessa população. A campanha foi desenvolvida em parceria com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

Foram distribuídos 100 mil cartazes para unidades de saúde, secretarias estaduais, conselhos de saúde, Comitês de Saúde LGBT e para os serviços de assistência social e direitos humanos que atendem a essa população nos Estados. Também foram veiculadas nas redes sociais mensagens e vídeos de sensibilização e informações sobre as necessidades de saúde e os direitos de homens gays e bissexuais. O Ministério da Saúde também realizou uma importante campanha no Carnaval por meio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, reunindo as entidades da sociedade civil com um edital de apoio às ações de mobilização do Orgulho LGBT.

Universidade Salvador/Unifacs

A Universidade Salvador/Unifacs criou o Comitê da Diversidade, Direitos Humanos e Cultura da Paz, realizando parcerias com diversas entidades representativas por meio do termo de Cooperação Técnica para a realização de projetos na perspectiva LGBT. O GGB é um dos parceiros da Unifacs, que se integra ao “Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos”, uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania para a promoção da educação em direitos humanos no ensino superior. O objetivo do Pacto é superar a violência, o preconceito e a discriminação, e promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos nas Instituições de Ensino Superior.

C&A

Com a ajuda da AlmapBBDO, a C&A transformou o Dia dos Namorados no Dia dos Misturados. O filme exibe casais com roupas da linha sem gênero da marca e foi bastante polemizado nas redes sociais. O vídeo tem um conteúdo fortemente sensibilizador e demonstra os diversos níveis de afetos nas mais diferentes formas de relações amorosas.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Agência África

Publicitário Nizan Guanaes

África é uma agência de publicidade brasileira fundada em 2002, por Nizan Guanaes e mais quatro sócios (Sergio Gordilho, Marcio Santoro, Olívia Machado e Luiz Fernando Vieira), e está entre as maiores agências do Brasil. Suas campanhas têm presença global através de clientes como Itaú, Heinz e Budweiser.

A agência criou duas campanhas de fôlego para celebrar o 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT, com forte impacto e grande repercussão nas redes sociais. Uma campanha foi para a All Out, movimento global de defesa dos direitos LGBT, que colocou nas ruas de São Paulo um caminhão com centenas de bolsas de sangue para alertar para o fato de que o Brasil ainda proíbe que homens gays e bissexuais sejam doadores de sangue, uma situação que vem merecendo o repúdio de centenas de entidades e que está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal/STF.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

A África também produziu a campanha “Cada Momento Conta”, para o Banco Itaú, que explorou a história de famílias diferentes, dissertando sobre como a correria do dia a dia interfere na relação com os filhos, afetando a educação. Veja aqui.

Netflix

Na campanha da Netflix, lésbicas, trans, bissexuais e homossexuais falam sobre como personagens de produções da plataforma, como Sense8 e Orange Is The New Black, foram capazes de construir uma representatividade importante para eles. O vídeo tem forte e positivo impacto na subjetividade de milhares de pessoas cuja orientação sexual nem sempre é respeitada e que encontraram respostas politicamente engajadas para as aflições diárias de quem precisa enfrentar a violência conservadora.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Ministério Público

O Ministério Público da Bahia também integra o time de medalhistas do Mérito Cultural pela campanha em defesa da dignidade das pessoas LGBT. O órgão produziu e distribuiu milhares de cartilhas e outras peças de divulgação sobre os direitos das pessoas LGBT, por meio da campanha Carnaval "Respeito a Diversidade".

Organização das Nações Unidas/ONU

A Organização das Nações Unidas/ONU será agraciada com o prêmio pela Campanha Livres e Iguais, que integra os esforços globais das Nações Unidas para promover a igualdade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Blog Me Salte O blog Me Salte, do Correio 24 horas, é o primeiro canal de notícias LGBTs do Norte e Nordeste hospedado. Comandado e idealizado pelo jornalista gay Jorge Gauthier, o canal já teve mais de 10 milhões de acessos e ganhou visibilidade nacional e internacional com séries de reportagens sobre a população LGBTs desde o seu lançamento em abril de 2016. O Me Salte tem como missão ser espaço de mídia especializada para a população LGBTs agregando informação com respeito à diversidade e também doses de alegria e celebração da diversidade.

Irdeb – Radio Educadora FM 107.5

O programa Ponto G é uma coluna pioneira no rádio FM da Bahia. Criada há quase 10 anos, abre espaço para o debate e a discussão sobre as questões voltadas à comunidade LGBT. O programa é capitaneado pelo jornalista Eugênio Afonso que fala, na primeira pessoa, de causas que ele também vivencia. A coluna vai ao ar semanalmente no programa Multicultura da Rádio Educadora FM – 107.5 e, mensalmente, no programa Soterópolis, da TVE, ambos do Instituto de Rádio Difusão do Estado da Bahia (Irdeb).

Programa Fantástico/Rede Globo

A Rede Globo de Televisão levou ao ar no dia 16 de Junho de 2016 a matéria intitulada “Por que a homofobia não é crime?”, na qual mostra que a cada 28 horas um homossexual é morto de forma violenta no Brasil. No entanto, ainda não existe no país nenhuma lei para tipificar assassinatos, agressões e abusos contra homossexuais.

As vítimas ficam sem o amparo da legislação e, muitas vezes, nada podem fazer para denunciar ou buscar justiça nesses casos. Sem a tipificação fica difícil quantificar oficialmente o número exato de vítimas, que pode ser muito maior. “Mas por que o Brasil ainda não protege essa população? Por que os projetos de lei criminalizando a homofobia, que tramitam há anos em Brasília, nunca chegam sequer a serem votados?”, são perguntas feitas na reportagem de Renata Ceribelli.

TV Brasil – Programa Estação Plural

Um programa que fala de diversidade e traz debates sobre direitos humanos e cidadania na TV aberta. Esse é o formato do Estação Plural, que teve a sua primeira edição em 4 de março de 2016, às 23h, na TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Apresentado pelas cantoras Ellen Oléria e Mel Gonçalves (da Banda Uó) e pelo jornalista Fefito, com atração semanal, cada episódio leva um entrevistado para debater sobre LGBT, com abertura a temas de interesse geral. O primeiro entrevistado foi o Dr. Dráuzio Varela.

Prefeitura de Lauro de Freitas

O Governo Municipal de Lauro de Freitas será agraciado com o prêmio pela criação da Lei Municipal Nº 1.671, de 07 de Dezembro de 2016, gestão Moema Gramacho, que redefiniu a estrutura organizacional da Administração Pública, criando o Departamento de políticas LGBT e diversidade dentro da Secretaria da Juventude, Igualdade Racial e Políticas Afirmativas. Prefeitura de Camaçari A Prefeitura Municipal de Camaçari instituição e reformulação da Coordenação LGBT para o status de Gerência de Politicas LGBT junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Coordenação Municipal de Políticas LGBT com a finalidade de implementar ações de combate a LGBTfobia na cidade e nos distritos.

Deputado João Carlos Bacelar Batista

Bacelar foi da Comissão do Estatuto das Famílias, e se manteve coerente ao reconhecimento das Uniões homoafetivas como Núcleo Familiares, seguindo a Decisão do STF que reconheceu essas uniões e autorizou os cartórios do Brasil registrarem as uniões e transformar as uniões civis em casamento. O deputado é membro da Comissão da Comissão Especial que avalia o Projeto de Lei Escola sem Partido, que pretende implantar nas Diretrizes Básicas de Educação um núncio modelo retilineo de educação, em detrimento das humanas que humaniza o cidadão para viver em sociedade. Bacelar já possui ponto conhecimento para fazer a defesa das humanidades junto a Comissão.

André Fischer, produtor do Festival Mix Brasil

Pela 24º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade e 2ª Conferência Internacional SsexBbox, realizada em São Paulo por ocasião do Festival. O Festival Mix Brasil consegue trazer o melhor do cinema e da cultura da diversidade mundial para fortalecer as nossas identidades. Em 2016 o festival comemorou um novo recorde de inscrições e a exuberância da produção nacional, representada em mais de 50 longas e curtas brasileiros. A campanha de divulgação do Festival originalíssima apresenta um dos temas principais da modernidade, a transexualidade. A peça que exibe o conteúdo foi criada pela agência Neogama.

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

Dia dos namorados de Vick Vaporub

"Vick | O poder do toque é para todos". Campanha dedicada ao dia dos namorados. Mostra o posicionamento corajoso da empresa que exibe no conteúdo da peça publicitária casais tocando-se um na mão do outro, independente de gênero, mostra a diversidade de pessoas buscando se relacionar através do toque. Criada pela Publicis Brasil, a ação faz parte do plano de estratégia de comunicação que a marca traçou para o inverno 2017 e está alinhada ao abraço e do toque defende que a combinação do contato físico com o medicamento torna o tratamento muito mais efetivo. E é mesmo!

Da Redação GGB premia empresas e personalidades que promoveram a cultura LGBTTQIA

adblock ativo