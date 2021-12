GGB defende uso das mídias sociais e app para segurança

O Grupo Gay da Bahia (GGB) defende que o uso das mídias sociais e aplicativos podem ajudar na segurança do cidadão. O GGB acredita que é preciso criar uma cadeia universal de proteção, simples e eficiente. "A proteção de cada um está na organização de todos ocupando os espaços virtuais de combate aos preconceitos", afirma Marcelo Cerqueira, presidente do GGB.

Cerqueira acredita que é importante humanizar a rede e os indivíduos podem fazer isso combatendo os crimes contra os Direitos Humanos na internet.

O pronunciamento do grupo acontece após a morte do engenheiro civil Sérgio de Brito Domingos, no domingo, 13. Segundo o major Edmundo Assmany, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra), testemunhas relataram que Sérgio chegou ao apartamento acompanhado de um homem.

Diante disso, o GGB adiantou que o tema da 15ª Parada Gay, em 2016 será "LGBT Cyber: Cidadania Internet". Dessa forma, o grupo busca contribuir para humanizar a rede buscando ferramentas para combater a homofobia, lésbofobia e transfobia, cyber bulling, criar novos espaços de solidariedade e proteção por meio das redes sociais.

adblock ativo