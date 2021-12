Gestante é pega com drogas, dá à luz e é levada à delegacia

Sabrina Oliveira Carvalho, 18, apanhada em flagrante ao tentar visitar o companheiro no presídio de Eunápolis, sábado, prestou depoimento nesta segunda-feira, 9, será investigada e vai responder em liberdade provisória.

Ela foi levada à delegacia da cidade após sair do Hospital Regional, onde deu à luz uma menina. A jovem sentiu dores ao tentar entrar no presídio com drogas nas partes íntimas, sendo encaminhada ao hospital, onde teve parto normal. A mãe e a criança passam bem.

Segundo o delegado de Eunápolis, Robson Andrade, Sabrina foi autuada em flagrante, com 149 g de maconha e 10 comprimidos de ecstasy, localizados dentro das partes íntimas, enrolados em uma camisinha e presos com fita crepe.

Ocorrências

Segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia, Geonias Santos, "denúncias, nos últimos oito meses, apontam que 132 apreensões foram feitas em visitas a presídios no estado".

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização informou que está fazendo levantamento das ocorrências nas visitas.

