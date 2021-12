Gerente de posto bancário e família são feitos reféns em Ibirapurã

O gerente de um posto bancário e a família dele foram feitos de reféns na cidade de Ibirapuã, no sul da Bahia. Eles ficaram em poder dos bandidos entre a noite de segunda-feira, 10, e a manhã desta terça, 11.

Conforme a coordenadora da Polícia Civil de Teixeira de Freitas e região, Valéria Chaves, seis suspeitos abordaram as vítimas na residência e, nesta manhã, foram ao posto bancário com o gerente, onde levaram uma quantia em dinheiro e fugiram com dois reféns, que também são funcionários.

O valor roubado não foi divulgado. Os reféns, um homem e uma mulher, foram liberados em uma estrada que liga a cidade onde aconteceu o crime ao município de Medeiros Neto. Apesar do susto, não há registros de feridos. As policias Civil e Militar estão na busca pelos suspeitos.

