Gerente de empresa de viagem é preso após tentar estuprar adolescente

Um gerente de uma empresa de viagem, identificado como Ewerton Andrade Ferreira, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 30, após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 17 anos no quarto de um hotel no município de Porto Seguro (distante 590 km de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a adolescente, natural do Rio Grande do Sul, conheceu Ewerton durante a contratação de um pacote de viagens. Após um desentendimento com o namorado, ela chegou ao hotel chorando e abalada emocionalmente. Por ter conhecido o suspeito durante a excursão, autorizou o seu acesso ao quarto, local em que Ewerton forçou beijos e deu apertos nas nádegas da vítima.

A adolescente conseguiu fugir e compareceu à recepção do hotel, onde relatou o ocorrido a alguns funcionários. O suspeito foi encaminhado a delegacia à 1ª DT e autuado por tentativa de estupro.

