Gerente de banco em Cândido Sales é sequestrado

O gerente da agência do Banco Bradesco no município de Cândido Sales, a 607 km de Salvador, foi vítima de um sequestro relâmpago na manhã desta terça-feira, 30.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava com a mulher em sua residência, quando um grupo de criminosos chegou ao local em dois veículos.

Os sequestradores mantiveram a mulher como refém, enquanto o gerente ia até a agência para sacar uma quantia em dinheiro. Entretanto, o homem passou mal e pediu que o procedimento fosse realizado por um subgerente, que avisou a polícia.

Os criminosos desistiram da ação e liberaram a mulher nas proximidades do ditrito de Veredinha, em Vitória da COnquista. O gerente foi abandonado em seguida. os dois passam bem.

A polícia investiga os acusados do crime. As informações são do Portal Cândido Sales.

adblock ativo