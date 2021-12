Gerente da Embasa é assassinada em Cândido Sales

Emília Nascimento Barbosa de Oliveira, 35 anos, gerente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), foi morta em uma suposta tentativa de assalto na noite deste sexta-feira, 30, no município de Cândido Sales (a 607 Km de Salvador).

A vítima foi assassinada na frente do filho, em sua residência, localizada na rua Presidente Costa e Silva, uma das mais movimentadas da cidade, com uma facada no pescoço. Segundo informações do Blog do Anderson, Emília teria entrado em luta corporal com um homem conhecido como "Lica", já conhecido da vítima e que estaria tentando lhe assaltar.

Segundo uma testemunha, que preferiu não ser identificada, Emília tinha saído de casa para ir ao banco e a padaria. Ao retornar à residência, ela foi abordada pelo suposto assaltante, que já se encontra detido na delegacia da cidade.

Moradores do bairro afirmam que o criminoso já era conhecido da vítima e residia próximo ao local do crime. Segundo depoimentos, "Lica" era pintor e havia feito um serviço para a irmã de Emília.

Na delegacia, ainda segundo blog, o criminoso teria dito havia matado a irmã de Emília.

O corpo da funcionária pública está no Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. O velório e sepultamento será realizado ainda nesta sábado, em Cândido Sales.

A polícia continua com a investigação para descobrir a motivação do crime.

