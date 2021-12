Genro e sogra são mortos dentro de casa na Bahia

Genro e sogra foram mortos dentro de sua casa no distrito de Comandatuba, no município de Una (a 549 quilômetros de Salvador), na noite desta quarta-feira, 28. De acordo com a polícia, quatro homens armados invadiram a casa de Antônia Duarte Chaves, de 53 anos, e assassinaram ela e seu genro, Jeferson Santos Couto, de 30, conhecido como "Jefinho", por volta das 22h.

Segundo o site Ubaitaba Urgente, Antônia é esposa do fazendeiro Itamar Chaves, conhecido na região. A polícia de Una foi acionada, mas ao chegar no local, "Jefinho" e Antônia já estavam sem vida. Não há informações se havia outras pessoas no imóvel no momento do crime.

A polícia fez rondas pela região e encontrou os bandidos na BA-001, onde trocaram tiros, mas os criminosos conseguiram fugir.

Na manhã desta quinta-feira, 29, por volta das 6h, a polícia voltou a localizar dois bandidos, Gedeon Barbosa de Souza e Everton Benvindo Rosembauer, quando eles tentavam fugir em um ônibus intermunicipal. A dupla foi presa no local. Os outros dois criminosos envolvidos nos assassinatos não foram localizados.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime.

Gedeon e Everton, foram presos quando tentavam fugir em um ônibus intermunicipal (Foto: Reprodução | Radar Notícia)

adblock ativo