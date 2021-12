Gêmeo siamês que sobreviveu sai de hospital para tratamento

O garoto Heitor Ledo Rocha Brandão, de 5 anos, que sobreviveu à cirurgia de separação do irmão siamês, saiu pela primeira vez do Hospital Materno Infantil, em Goiânia (GO), para ser levado a uma clínica especializada da capital.

Na unidade, Heitor realizou um tratamento para reforçar a cicatrização da cirurgia, que levou cerca de duas horas. Após o procedimento, ele retornou à Unidade de Terapia Intensiva do hospital.

Ainda não há previsão de alta da criança, que permanece em estado grave mas estável. Segundo informações da unidade de saúde, ele não apresenta febre e se alimenta por dieta líquida e pastosa via oral.

Heitor e seu irmão, Arthur, foram separados em uma cirurgia realizada no dia 24 de fevereiro, que durou cerca de 15 horas. Três dias depois, Arthur sofreu duas paradas cardíacas e morreu.

Inicialmente, a família resolveu poupar Heitor e não contar sobre a morte do irmão. Na última terça-feira, 3, o pai dos gêmeos publicou uma mensagem no Facebook sobre a reação do filho quando tentam falar sobre Arthur.

"Toda vez que a gente pergunta se ele tá triste ou se quer perguntar ou falar algo ele usa o " To cansado quero dormir", escreveu Delson Brandão.

Os irmãos eram unidos pelo tórax, abdômen e bacia e compartilhavam o fígado e a genitália. Nesta quinta-feira, 5, Delson publicou um vídeo em que Heitor manda um recado sobre sua recuperação. Confira:







