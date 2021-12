Gêmeo siamês que sobreviveu continua em estado grave

O gêmeo siamês Heitor Brandão, de 5 anos, continua em estado grave, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 9. Apesar da situação delicada, o quadro de Heitor é estável. Ele não apresenta febre e se alimenta normalmente, mesmo ainda respirando com auxílio de equipamentos.

O irmão do garoto, Leonardo Brandão, explicou, nas redes sociais, que Heitor voltou a usar aparelhos para respirar por conta do cansaço e dores nas costas, mas que a expectativa é que o tubo fosse retirado ainda nesta segunda.

Heitor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Materno Infantil (HMI) desde que passou por cirurgia para separá-lo do irmão Arthur. A operação durou cerca de 14 horas e Arthur morreu três dias após o procedimento.

Os pais não contaram da morte de Arthur para Heitor, apesar de achar que ele sabe o que aconteceu, já que muda de assunto sempre que fala do irmão.

A família do garoto é de Riacho de Santana, no interior da Bahia. O pai e a irmão de Heitor continuam vivendo na Bahia, enquanto a mãe Eliana se mudou para Goiânia antes mesmo do nascimento dos filhos. Ela buscava atendimento especializado em siameses, o que é oferecido no HMI.

Eliana chegou a voltar para a Bahia após o nascimento dos meninos, mas depois retornou para prepará-los para a cirurgia de separação.

